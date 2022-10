Tor Tre Teste. Ventunenne muore in un incidente stradale

Un giovane ha perso la vita in un pauroso incidente stradale in via di Tor Tre Teste, all’altezza di via Rolando Lanari. Il drammatico scontro mortale è avvenuto alle 4.30 di sabato 2 ottobre 2022 in via di Tor Tre Teste.

Per cause ancora da accertare si è verificato un violento impatto tra due auto, una Toyota Rav 4 e una Honda Civic. A perdere la vita, un ragazzo di appena 21 anni.

Ogni tentativo di rianimarlo è stato vano, i medici non hanno potuto fare altro, se non constatare il decesso.

Ferite altre tre persone, trasportate in vari ospedali della zona.

Agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale si sono occupati dei rilievi .