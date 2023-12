Tor Vergata, paura all’università per un incendio

Paura stamane intorno alle ore 10:00 per un incendio divampato all’università di Tor Vergata, richiedendo l’immediata evacuazione di docenti, studenti e personale universitario. Sono stati prontamente allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti in via Yale con l’ausilio di un carro autoprotettori, l’autoscala e il Crrc.

In fiamme secondo quanto si apprende un gruppo di continuità, ovvero l’apparecchiatura elettrica utilizzata per ovviare a repentine anomalie nella fornitura di energia elettrica, che si trova all’interno del laboratorio di calcolo, al pian terreno dell’edificio universitario.

Cominciate le operazioni di spegnimento, sono stati evacuati a scopo precauzionale i laboratori della facoltà di fisica, invasi dal fumo conseguenze dell’incendio sprigionatosi dalla combustione. Spente le fiamme intorno alle 11:30 nessuno è rimasto ferito né intossicato. Sul posto in ausilio ai caschi rossi gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale.