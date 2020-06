Torpignattara. Sequestrati 6 banchi abusivi e 4200 articoli

È scattata ieri pomeriggio l’operazione antiabusivismo commerciale condotta dalla Polizia Locale, V Gruppo Prenestino, nel quartiere di Torpignattara.

Nel corso dell’intervento, proseguito fino a tarda serata, gli agenti, coordinati dal Dirigente Mario De Sclavis, hanno proceduto al sequestro di 6 banchi abusivi, situati in via Casilina e in via di Torpignattara, e 4.200 articoli, perlopiù accessori di elettronica e piccoli elettrodomestici, per un totale di oltre 40 mila euro di sanzioni.

Ulteriori controlli, svolti in collaborazione con il personale della polizia di stato , hanno riguardato gli esercizi commerciali della zona, tra cui in particolare frutterie e attività di call center, dove non sono state riscontrate irregolarità.