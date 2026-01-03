Torre Angela, booster fa scintilla: officina in fiamme e dieci auto distrutte

Un boato improvviso, poi una colonna di fumo nero visibile a distanza. Il primo pomeriggio di sabato 3 gennaio è stato segnato da un incendio di vaste proporzioni che ha divorato un capannone industriale in via delle Driadi, trasformando in pochi minuti una normale giornata di lavoro in un’emergenza a cielo aperto.

Erano da poco passate le 13.30 quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno dell’officina. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe partito da un’operazione di routine: il tentativo di avviare un’auto con un booster di emergenza.

Una scintilla, forse più di una, avrebbe fatto il resto.In un ambiente saturo di liquidi infiammabili e materiali combustibili, il fuoco ha trovato terreno fertile, correndo veloce e fuori controllo.

Dieci auto distrutte e un ferito lieve

Nel giro di pochi istanti il capannone è stato avvolto dalle fiamme. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, il bilancio è pesante sul fronte dei danni: una decina di automobili, parcheggiate all’interno per lavori di riparazione, sono state gravemente danneggiate o completamente carbonizzate.

Durante l’emergenza, un uomo è rimasto lievemente intossicato dai fumi sprigionati dall’incendio.

Soccorso sul posto dal personale del 118, è stato accompagnato al Policlinico di Tor Vergata per accertamenti. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.

Capannone sotto sequestro

L’area è stata immediatamente isolata per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Sul posto hanno lavorato più squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a domare le fiamme e a scongiurare il rischio di ulteriori esplosioni.

Presenti anche i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Frascati e della stazione di Tor Bella Monaca, oltre agli agenti della Polizia Locale del Gruppo VI Torri, che hanno gestito la viabilità e messo in sicurezza la zona.

A completare il quadro, l’intervento degli ispettori dello Spresal della Asl Roma 2, chiamati a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’intera officina è stata posta sotto sequestro giudiziario.

