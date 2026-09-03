Torresina 2, il Campidoglio sblocca le opere ferme: al via il primo cantiere

Un’incompiuta urbanistica che dura da troppi anni comincia finalmente a cambiare volto.

Nel quartiere di Torresina 2, adagiato sulle colline del Municipio XIV, le ruspe e gli operai sono entrati in azione per posare le prime pietre delle opere di urbanizzazione primaria, trasformando una promessa rimasta sulla carta in un cantiere reale.

Infrastrutture e servizi di base per le famiglie

Per i cittadini del quadrante si tratta di una svolta radicale. Il progetto mira a dotare l’area residenziale di quegli standard minimi di vivibilità finora del tutto assenti o lasciati a metà. Il piano dei lavori comprende:

Viabilità e sicurezza: Asfaltatura e completamento della rete stradale, realizzazione di marciapiedi rialzati, aree di sosta e impianti di pubblica illuminazione;

Sottoservizi e rete idrica: Scavo e posa delle condotte fognarie primarie e dei moderni sistemi di drenaggio delle acque piovane;

Piazze e spazi verdi: Piantumazione di nuove alberature di pregio ed allestimento di aree pubbliche dedicate all’aggregazione di quartiere.

Un cambio di modello per la gestione della città

Durante la visita sui cantieri della zona, il sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato il valore politico ed amministrativo dell’operazione.

L’intervento di Torresina 2 inaugura infatti una nuova modalità operativa per il Campidoglio: Roma Capitale assume direttamente le redini degli interventi sostitutivi nei Piani di Zona bloccati dal default o dai ritardi dei soggetti attuatori originali.

In sostanza, il Comune non attenderà più l’iniziativa privata ma utilizzerà direttamente le risorse economiche maturate dagli stessi Piani di Zona, reinvestendole punto su punto nelle periferie interessate.

Il maxi programma da 160 milioni per i quartieri periferici

L’avvio delle opere a Torresina 2 rappresenta soltanto la prima tessera di un mosaico strategico molto più articolato.

L’amministrazione capitolina ha infatti attivato un imponente Accordo Quadro dal valore complessivo di oltre 160 milioni di euro, espressamente destinato a sbloccare le opere pubbliche sospese e a edificare nuovi servizi essenziali in tutti i comparti periferici della Capitale.

L’obiettivo dichiarato dal primo cittadino è quello di sanare il debito di infrastrutture accumulato in decenni, restituendo ai residenti quartieri più sicuri, serviti e moderni.

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