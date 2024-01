Torrevecchia: Mercoledì 10 gennaio 2024, interruzione di dodici ore flusso dell’acqua

Nella giornata di Mercoledì 10 gennaio 2024 per circa dodici ore, dalle 08:00 alle 20:00, sarà interrotto il flusso dell’acqua in alcune zone riguardo il quattordicesimo municipio, zona Torrevecchia. La mancanza dell’acqua si deve per lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica del territorio. Queste le strade interessate:

Via Paolo Rossi;

Piazza Gino Pallotta.

La sospensione dell’acqua potrà interessare anche zone limitrofe a quelle citate. Nella fascia oraria di stop dell’acqua non è previsto nessun rifornimento con autobotti. Il servizio potrà essere però richiesto in casi di effettiva necessità contattando il numero verde 800.130.335