“Toulouse Lautrec e le ballerine del Moulin Rouge” al Teatro degli Audaci  

Lo spettacolo, ispirato alla Traviata di Giuseppe Verdi, sarà in scena dal 7 al 24 maggio 2024 dove vedremo salire sul palcoscenico Flavio De Paola, Ilario Crudetti, Giulia De Santis, Emiliano Ottaviani, Andrea Lami, Giuseppe Coppola, Serena Renzi, Nicole Mastroianni.

La storia si svolge nella Parigi nel 1899 e Christian è un giovane scrittore squattrinato inglese che persegue il suo ideale di vita, intimamente connesso all’indagine individuale sull’amore romantico. In cerca di ispirazione, Christian si trasferisce nel quartiere bohémien di Pigelle. Grazie ad un rocambolesco e imprevisto incontro, il ragazzo è introdotto nell’ambiente teatrale del Moulin Rouge, celebre locale notturno del quartiere. Sperando di persuadere l’impresario Zidler ad inscenare un’opera rivoluzionaria, gli attori decidono di presentare il talentuoso nuovo arrivato all’étoile del locale, Satine. La donna è incantevole ed esercita un forte fascino sul pubblico, grazie al sensuale e audace spettacolo di Can Can. Zidler spera di ottenere fondi dal Duca di Monroth, così da poter sostenere i costi del teatro.

In cambio del suo aiuto, l’uomo gli promette una notte di passione con l’affascinante Satine. A causa di un equivoco, tuttavia, la donna scambia il Duca per Christian e invita il giovane inglese nella sua camera. Dopo aver superato un improvviso malore, la Satine riceve Christian e tenta di sedurlo, mentre l’aspirante attore cerca di dimostrarle tutto il suo talento, sperando che lo accolga nella compagnia teatrale. Proprio quando il malinteso viene svelato, Zidler e il Duca entrano nella camera della donna e Christian è costretto ad inventare una buona scusa. L’uomo racconta la trama del nuovo spettacolo, improvvisando magistralmente. Il Duca approva l’idea e accetta di finanziare la troupe in cambio dell’esclusiva su Satine. Quest’ultima si accorge di essere innamorata di Christian ed evita in ogni modo di passare la notte con Monroth, mentre Zidler fa una scoperta sconcertante sulla salute della donna. Quando Satine scoprirà che il Duca ha smascherato l’inganno e medita di uccidere Christian, l’étoile del Moulin Rouge dovrà prendere una decisione molto sofferta.