Traffico in tilt in via XXIV Maggio, a Grottaferrata: Aperta una voragine

Situazione davvero drammatica quella in viale XXIV Maggio a Grottaferrata, zona dei Castelli Romani. Dove nelle prime ore di oggi Mercoledì 31 Gennaio 2024 la rottura di una condotta idrica di competenza di Acea ha causato un cedimento nella pavimentazione stradale aprendo una vera e propria voragine.

Come informano dal comune della provincia romana, a seguito dell’accaduto, è stata disposta la chiusura temporanea della strada, dall’intersezione con via Anagnina fino al civico 106. Il sindaco Di Bernardo ha subito attivato le pattuglie della polizia locale per poter regolare il traffico in attesa del ripristino, contattando immediatamente Acea per richiedere un intervento urgente.

Il traffico in arrivo da Squarciarelli è stato deviato su via della Pedica (per andare verso Rocca Priora) e verso via Martellotta (verso tutte le altre direzioni), mentre via Anagnina resta aperta al transito. La circolazione, su via XXIV Maggio e sulle deviazioni su via della Pedica e via Martellotta è interdetta al passaggio dei mezzi pesanti.

Attualmente, il sindaco è in costante contatto con la polizia locale e con l’ufficio tecnico comunale, presente sul posto insieme a una prima squadra di operatori Acea, al quale seguirà a momenti l’arrivo di una seconda.

Il ripristino totale dell’asfalto e delle condizioni di viabilità è previsto per la mattinata del 1 Febbraio 2024, salvo imprevisti. Come informano infine dall’amministrazione comunale di Grottaferrata: “Potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o assenza di acqua nella zona circostante durante le operazioni di ripristino. L’amministrazione ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per i disagi causati dall’accaduto”.