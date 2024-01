Traforo Umberto I, chiusura al transito nelle ore notturne per pulizia fornici

Prosegue la riqualificazione del Traforo Umberto I che congiunge via Nazionale a via del Tritone. Dopo i lavori avviati alla fine del mese di Novembre 2023, dal 24 Gennaio al 10 Febbraio 2024, tutte le notti dalle 22 alle 5,30, sono previsti interventi di pulizia dei fornici. Il traforo sarà dunque chiuso al traffico, ad eccezione del sabato e della domenica.

In questo contesto, la linea 71 sarà deviata tutte le notti a partire dalle 22. In arrivo dalla stazione Tiburtina e giunti a via Milano, i bus proseguiranno per via Nazionale, largo Magnanapoli, via IV Novembre, via Cesare Battisti, via del Corso, largo Chigi, via del Tritone, piazza e via Barberini, largo di Santa Susanna, via Vittorio Emanuele Orlando, piazza della Repubblica, via Nazionale e via Depretis.

Per essere sempre informati sugli interventi in programma sulla viabilità e di modifica delle linee autobus, consultare la sezione AGENDA del sito romamobilita.it.