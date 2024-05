Tragedia a Genzano: accusa un malore, morta infermiera di 66 anni

Tragedia nella mattinata di Ieri Giovedì 2 Maggio 2024, dove intorno alle 10.15, una donna di 66 anni, N. C., è stata trovata morta nel suo appartamento di Via Edmondo De Amicis, a Genzano.

A trovare il corpo dell’anziana, una ex infermiera molto conosciuta nella cittadina dei Castelli romani, è stata la vicina di casa, che entrando nell’appartamento l’ha trovata riversa sul pavimento ormai già esanime. Quando sono arrivati i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Secondo gli accertamenti compiuti sul momento dal medico legale, la morte della donna risalirebbe a sei, dodici ore prima del ritrovamento. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati