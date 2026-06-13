Tragedia a Guidonia, esce da un locale e viene travolto e ucciso da un pirata della strada: morto un 23enne

Una serata di svago trascorsa in compagnia degli amici, le risate sul marciapiede e poi il buio, improvviso e violentissimo.

Si è trasformata in tragedia la notte tra venerdì e sabato a Guidonia Montecelio, comune dell’hinterland nord-est della Capitale.

Un ragazzo di appena 23 anni ha perso la vita dopo essere stato falciato in pieno da un’auto pirata lungo via Pantano. Il conducente della vettura, anziché fermarsi a verificare l’accaduto e prestare i primi soccorsi, ha premuto l’acceleratore scomparendo nell’oscurità.

L’allarme è scattato intorno alle 3:00 del mattino in una delle zone più calde della movida notturna della zona, l’area di snodo compresa tra via Maremmana Inferiore e viale Roma. Il ventitreenne era appena uscito da un locale insieme alla sua comitiva.

Il gruppo stava camminando lungo il ciglio della carreggiata per raggiungere le vetture parcheggiate a bordo strada, in un momento in cui la via era ancora affollata da decine di altri giovani.

Lo Schianto e la Fuga nel Buio

All’improvviso, una vettura che procedeva a velocità sostenuta ha puntato la comitiva, travolgendo i ragazzi. Il ventitreenne è stato centrato frontalmente: l’impatto, devastante, lo ha sollevato dal suolo scaraventandolo a diversi metri di distanza sull’asfalto. Nella carambola è rimasto ferito anche un secondo giovane, colpito di striscio dalla carrozzeria del mezzo.

I presenti hanno allertato immediatamente il numero unico delle emergenze. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre ambulanze e un’automedica.

I medici e i paramedici hanno tentato a lungo di rianimare il ventitreenne, praticando il massaggio cardiaco sul posto, ma le lesioni interne e i traumi riportati nell’impatto si sono rivelati fatali.

I sanitari hanno prestato le prime cure anche al secondo ragazzo ferito, rimasto sotto choc ma fortunatamente non in pericolo di vita.

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Mentre i medici si arrendevano alla gravità delle ferite del giovane, via Pantano veniva transennata per consentire i rilievi stradali.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tivoli, che hanno avviato una serrata attività d’indagine per identificare il fuggitivo.

Le Indagini in Corso

Gli investigatori dell’Arma stanno ascoltando i testimoni oculari e gli amici della vittima per isolare dettagli utili come il colore della carrozzeria o frammenti della targa.

La svolta potrebbe arrivare nelle prossime ore dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata della zona: i militari stanno acquisendo le immagini di tutte le telecamere posizionate lungo le possibili vie di fuga per dare un volto all’automobilista, che ora rischia l’incriminazione per omicidio stradale e omissione di soccorso.

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