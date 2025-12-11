Tragedia a Roma: 41enne senza dimora trovato morto in tenda. Ipotesi overdose

Roma nasconde storie spesso invisibili ai più. Una di queste è emersa in via Giuseppe Parini, nella zona verde alle spalle di una chiesa a pochi passi dalla stazione Trastevere, dove un cittadino algerino senza dimora di 41 anni è stato trovato morto in una tenda.

A lanciare l’allarme è stato un passante, che ha subito contattato il 118. Sul posto sono arrivati i medici, purtroppo solo per constatare il decesso dell’uomo.

Nelle vicinanze, gli agenti del commissariato Monteverde hanno rinvenuto diverse siringhe, alimentando l’ipotesi di una morte per overdose.

Al momento, non è chiaro da quanto tempo l’uomo fosse deceduto. Sarà l’autopsia a stabilire con certezza le cause della morte e a identificare la sostanza eventualmente assunta in eccesso.

