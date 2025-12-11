Tragedia a Roma: 41enne senza dimora trovato morto in tenda. Ipotesi overdose
Accanto al corpo della vittima, gli agenti del commissariato Monteverde hanno rinvenuto diverse siringhe
Roma nasconde storie spesso invisibili ai più. Una di queste è emersa in via Giuseppe Parini, nella zona verde alle spalle di una chiesa a pochi passi dalla stazione Trastevere, dove un cittadino algerino senza dimora di 41 anni è stato trovato morto in una tenda.
A lanciare l’allarme è stato un passante, che ha subito contattato il 118. Sul posto sono arrivati i medici, purtroppo solo per constatare il decesso dell’uomo.
Nelle vicinanze, gli agenti del commissariato Monteverde hanno rinvenuto diverse siringhe, alimentando l’ipotesi di una morte per overdose.
Al momento, non è chiaro da quanto tempo l’uomo fosse deceduto. Sarà l’autopsia a stabilire con certezza le cause della morte e a identificare la sostanza eventualmente assunta in eccesso.
