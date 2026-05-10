Tragedia ad Acilia: uomo muore carbonizzato in un ex vivaio abbandonato

Una notte di fuoco e disperazione ha sconvolto il quadrante sud della Capitale. Un uomo, senza fissa dimora, ha perso la vita carbonizzato all’interno di un ex vivaio in via di Acilia, nelle vicinanze del parco della Madonnetta.

Il rogo, improvviso e violento, non ha lasciato scampo a chi aveva trovato nel casolare fatiscente un rifugio di fortuna.

L’allarme e l’intervento dei soccorsi

L’incendio è divampato intorno alle 2:00 della notte tra sabato e domenica. Le fiamme hanno rapidamente avvolto le sterpaglie e le strutture abbandonate, visibili a distanza dai residenti allarmati.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno faticato ore per domare il rogo e impedire che si propagasse ulteriormente nelle aree circostanti.

Solo al termine delle operazioni di spegnimento i soccorritori hanno fatto la terribile scoperta: all’interno dei locali, il corpo dell’uomo era ormai irriconoscibile, devastato dalle fiamme.

Indagini in corso

Sul luogo della tragedia sono giunti gli agenti del X Distretto Lido e la Polizia Scientifica, incaricata dei rilievi di rito. Al momento la vittima non è stata identificata: priva di documenti e in condizioni di completa carbonizzazione, la sua identità resta sconosciuta.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di uno dei molti senza dimora che da tempo utilizzano l’ex vivaio come dormitorio abusivo.

La struttura, in stato di abbandono, è nota alle autorità locali come punto di ritrovo per persone in condizione di grave fragilità sociale, isolate e spesso invisibili alla città.

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