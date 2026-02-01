Tragedia al Tiburtino: 18enne investito e ucciso da una Smart

È una comunità sotto shock quella di via Filippo Fiorentini, dove nella serata di ieri un ragazzo di appena 18 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto.

La dinamica dell’incidente è ora al centro delle indagini, mentre sul posto resta il silenzio pesante di una strada segnata dall’ennesima tragedia.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo via Fiorentini quando, per cause ancora tutte da chiarire, è stato travolto da una Smart guidata da un italiano di 32 anni. L’impatto è stato violentissimo e per il diciottenne non c’è stato nulla da fare.

Immediato l’intervento degli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, i cosiddetti “caschi bianchi”, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi scientifici per ricostruire con precisione quanto accaduto.

L’autovettura coinvolta è stata posta sotto sequestro per consentire le perizie tecniche, mentre il conducente è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito sull’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva rimozione della salma, il tratto di via Fiorentini interessato dal sinistro è rimasto chiuso al traffico per diverse ore, con inevitabili disagi alla viabilità della zona.

