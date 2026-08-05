Tragedia in casa alla Romanina: fiamme al piano terra, donna disabile di 70 anni muore intossicata dai fumi

Un pomeriggio segnato dalla tragedia nella periferia sud-est della Capitale. Intorno alle 16:00 di oggi, mercoledì 5 agosto 2026, una densa nube di fumo e un improvviso incendio hanno avvolto un appartamento al piano terra situato in via Alessandro Stoppato, scatenando l’allarme dei residenti della zona.

La Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sul posto d’urgenza la squadra 15/A del distaccamento di Marino.

Una volta giunti all’indirizzo indicato, i caschi rossi si sono penetrating con decisione all’interno dei locali saturati dal fumo con l’obiettivo prioritario di trarre in salvo l’occupante dell’immobile, una donna di circa 70 anni affetta da disabilità.

I soccorsi e la scoperta della tragedia

Varco l’ingresso, i pompieri hanno individuato il corpo dell’anziana proprietaria. Purtroppo, nonostante la rapidità delle operazioni di penetrazione, per la settantenne non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari ne hanno constatato il decesso immediato per asfissia, causato dai micidiali fumi e dalle esalazioni tossiche sprigionati dalla combustione.

La salma della donna è stata successivamente affidata al personale sanitario del 118 giunto con i mezzi di soccorso, in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Rogo Domato e indagini in corso

Mentre si consumava il dramma umano, i Vigili del Fuoco hanno lavorato per circoscrivere e spegnere definitivamente le fiamme, riuscendo a contenere la furia del rogo ed evitando che il fuoco si propagasse ai piani superiori e agli edifici confinanti.

Sul luogo del sinistro sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi scientifici e delimitare l’area interessata.

Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti d’ufficio per stabilire le cause esatte dell’innesco – tra le quali non si esclude l’ipotesi di un guasto elettrico o di una sbadataggine domestica – e ricostruire nel dettaglio i momenti antecedenti alla Tragedia.

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