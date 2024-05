Tragedia in strada a Fonte Laurentina: malore fatale per un uomo

Un uomo è stato trovato morto sul marciapiede nella zona Fonte Laurentina/Valleranello nel pomeriggio di oggi Giovedì 23 Maggio.

Il dramma si è verificato intorno alle 16:00 in via Bruno De Finetti. Un passante ha richiesto l’intervento delle autorità nel quartiere di Roma sud, e sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale.

All’arrivo dei soccorritori, l’uomo era già privo di vita, presumibilmente colto da un malore.

Per consentire l’intervento dei soccorsi, i caschi bianchi si sono occupati della gestione del traffico e della chiusura di via Bruno De Finetti, in corrispondenza della rotatoria di via Maggi.

