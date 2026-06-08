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Tragedia in viale Isacco Newton, anziana investita e uccisa da una Panda: morta 89enne

Al volante dell'utilitaria un uomo di 78 anni, sotto shock e trasferito al San Camillo per i test di rito. Indaga la Polizia Locale

Flaviana Buccho - 8 Giugno 2026

Un impatto violento, i soccorsi disperati e l’ennesima tragedia stradale che strappa una vita sui lunghi rettilinei della Capitale.

Sangue nella tarda mattinata di oggi a Monteverde: un’anziana donna di 89 anni è morta dopo essere stata travolta da un’autovettura in viale Isacco Newton.

Un sinistro fatale che ha paralizzato il quadrante e riacceso istantaneamente l’allarme sulla sicurezza dei pedoni lungo le arterie a scorrimento rapido della città.

L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno nei pressi del civico 65 dell’arteria stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima — una cittadina italiana — stava attraversando la carreggiata quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è stata violentemente colpita da una Fiat Panda guidata da un uomo, anch’egli italiano, di 78 anni.

I soccorsi inutili e i test di rito al San Camillo

L’impatto è stato purtroppo fatale. Nonostante il tempestivo arrivo sul posto delle ambulanze del 118, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’ottantanovenne, spirata quasi sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati nell’impatto con il veicolo e nella successiva caduta sull’asfalto.

Il conducente della Fiat Panda si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi, rimanendo sul posto in stato di forte shock in attesa delle autorità.

Come da protocollo giudiziario in caso di omicidio stradale, l’uomo è stato successivamente accompagnato dagli agenti presso il vicino Ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto ai test tossicologici e alcolemici di rito per verificare lo stato di alterazione psicofisica al momento della guida.

Rilievi in corso e traffico in tilt nel XII Municipio

I rilievi scientifici e la gestione della viabilità sono stati affidati ai caschi bianchi del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale.

I vigili urbani hanno isolato l’area del sinistro, istituendo restringimenti di carreggiata che hanno pesantemente ripercosso il flusso automobilistico tra viale Newton e i raccordi adiacenti per gran parte del pomeriggio.

Le indagini sono tuttora in corso. Gli specialisti della Polizia Locale stanno raccogliendo gli elementi planimetrici, misurando i segni di frenata sull’asfalto e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza pubbliche o private nella zona del civico 65.

Resta da accertare l’esatta traiettoria seguita dall’anziana al momento dell’attraversamento e se lo stesso sia avvenuto o meno in corrispondenza degli appositi passaggi pedonali.

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