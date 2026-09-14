Tragedia sul lavoro a Ostia: operaio muore dopo la caduta dal montacarichi

Un tonfo sordo nella quiete pomeridiana, seguito dalle grida disperate dei residenti. La scia ininterrotta delle morti sul lavoro segna un altro capitolo tragico nel quadrante ovest del litorale capitolino.

Intorno alle 16.00 di oggi, lunedì 14 settembre, l’asfalto di via Antonio Forni, nel cuore di Ostia Ponente, è diventato il teatro dell’ennesima carneficina nei cantieri: il cedimento strutturale di un montacarichi ha provocato la caduta fatale di un addetto ed il ferimento del suo compagno di squadra.

L’impalcatura mobile, agganciata al braccio meccanico di un autocarro impiegato in un intervento di ristrutturazione edilizia, si è improvvisamente scalzata dai sostegni, proiettando gli operai verso il basso da un’altezza considerevole.

L’intervento dei soccorsi e il bilancio del crollo

L’allarme, lanciato immediatamente dagli abitanti dei palazzi circostanti che hanno assistito alla scena, ha mobilitato i soccorsi in corsa contro il tempo:

Il decesso sul colpo: I sanitari dell’Ares 118, giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica, si sono trovati di fronte a una situazione disperata.

Per il primo operaio precipitato, travolto dal peso delle attrezzature e dall’impatto con il suolo, non c’è stato nulla da fare: i medici ne hanno potuto constatare soltanto il decesso immediato.

Il ferito al Grassi: Il secondo lavoratore coinvolto nel collasso della struttura è stato estratto dalle lamiere e stabilizzato in strada prima della corsa d’urgenza all’ospedale “Giovan Battista Grassi” di Ostia.

Le sue condizioni restano gravi, ma secondo le prime informazioni trapelate dalla struttura sanitaria non sarebbe in immediato pericolo di vita.

Rilievi e caccia alle responsabilità: le indagini dell’Arma

Mentre l’area della tragedia si riempiva di residenti sgomenti, i Carabinieri della Stazione di Ostia hanno transennato il perimetro per dare inizio agli accertamenti giudiziari:

Il sequestro dei macchinari: I militari hanno messo sotto sequestro l’autocarro, il braccio meccanico e i resti del cestello per verificare se a causare il crollo sia stato un cedimento strutturale del metallo, un guasto al sistema idraulico o una manovra errata.

I fari sulla prevenzione: L’inchiesta dovrà chiarire la posizione contrattuale delle vittime, l’eventuale mancata adozione delle imbracature anticaduta obbligatorie e la regolarità delle verifiche periodiche sulla manutenzione dei macchinari di sollevamento.

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