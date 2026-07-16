Tragedia sulla Nomentana: 29enne muore in uno scontro con un’auto. Indagini in corso sulla dinamica

La via Nomentana, una delle arterie storiche che collegano il cuore della Capitale con il suo hinterland nord-orientale, è tornata a tingersi di sangue.

Una serata di metà luglio, mercoledì 15 luglio, si è trasformata in una tragedia che ha spezzato la vita di un ragazzo di soli 29 anni, vittima di un violento incidente stradale all’altezza di Sant’Alessandro, poco oltre il Grande Raccordo Anulare.

Il dramma si è consumato intorno all’orario serale, nel tratto di strada corrispondente al civico 1218. Secondo le prime ricostruzioni operate dalla Polizia Locale di Roma Capitale, la dinamica è al vaglio degli investigatori, ma sembrerebbe trattarsi di un tamponamento o di un urto laterale tra due veicoli che procedevano nella stessa direzione: verso la periferia.

Una moto, una GasGas 700, e una Dacia Duster sono entrate in collisione, con conseguenze purtroppo fatali per il giovane centauro.

L’arrivo dei soccorsi e il dolore dei presenti

L’impatto è stato devastante. Nonostante il tempestivo arrivo del personale sanitario del 118, chiamato immediatamente da alcuni automobilisti di passaggio, per il 29enne non c’è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione, protrattisi per diversi minuti sull’asfalto, si sono rivelati inutili: le ferite riportate nell’urto erano troppo gravi.

Il conducente dell’auto, un uomo di 61 anni, è rimasto ferito nel sinistro ed è stato trasportato in codice giallo al Policlinico Sant’Andrea, dove si trova tuttora sotto osservazione medica.

Come da prassi in questi drammatici casi, l’uomo è stato sottoposto ai protocolli necessari per la verifica dell’eventuale stato di alterazione psicofisica alla guida — accertamenti alcolemici e tossicologici — che verranno acquisiti agli atti dell’inchiesta.

La viabilità e il nodo sicurezza

Per consentire i rilievi tecnici e la messa in sicurezza dell’area, il III Gruppo Nomentano della Polizia Locale ha presidiato la zona per diverse ore, deviando il traffico e cristallizzando la scena del sinistro.

Gli agenti stanno ora analizzando ogni traccia, dai segni di frenata alla posizione dei mezzi, cercando di far luce sulle cause precise che hanno portato al tragico scontro: una distrazione, un azzardo o un guasto tecnico? Sarà la perizia a stabilirlo.

Questa nuova vittima della strada riaccende, inevitabilmente, la discussione sulla sicurezza delle grandi consolari romane. Arterie spesso trasformate in “autostrade urbane” dove la velocità, sommata alla densità del traffico notturno, trasforma ogni spostamento quotidiano in un rischio.

Mentre la città piange un altro giovane concittadino, resta l’amaro in sospeso su un bollettino di guerra che, sulle strade di Roma, continua a farsi, anno dopo anno, sempre più pesante.

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