Trasferì senza permessi il tesoro da 8 milioni di euro dell’Antico Caffè Greco: a processo l’ex gestore

I quadri d’autore appesi alle pareti da due secoli, i busti di marmo, gli arredi finemente intagliati e quelle suppellettili storiche capaci di respirare l’atmosfera dei salotti del Settecento.

Poi, d’improvviso, il vuoto: il tempio della cultura capitolina denudato di ogni suo prezioso arredo. Un patrimonio stimato in 8 milioni di euro volatilizzatosi tra la notte e la nebbia del buio contenzioso immobiliare per approdare in due depositi privati.

Per quella spoliazione abusiva, eseguita senza chiedere il permesso a nessuno, l’ex gestore dell’Antico Caffè Greco, Carlo Pellegrini, dovrà sedersi sul banco degli imputati.

Il pubblico ministero Claudio Santangelo ha firmato la citazione diretta a giudizio a suo carico: l’udienza predibattimentale si celebrerà il prossimo 21 gennaio davanti al Tribunale monocratico di Roma.

L’accusa è severissima e picchia duro sul rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio: aver movimentato e trasferito beni vincolati, riconosciuti dallo Stato come memoria storica di «interesse particolarmente importante», ignorando del tutto le tutele e le preventive autorizzazioni del Ministero.

Parto lese nel procedimento figurano il Ministero della Cultura e l’Ospedale Israelitico, lo storico ente proprietario delle mura di via dei Condotti.

Il blitz estivo ed il sequestro del patrimonio

I fatti al centro del fascicolo giudiziario esplodono il 23 luglio 2025. Nel corso di un sopralluogo a sorpresa, i funzionari della Soprintendenza ed i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) si trovano di fronte alle pareti spoglie.

L’indagine fissa rapidamente le tappe del trasferimento: circa 300 pezzi di inestimabile pregio — con in testa i celebri dipinti di maestri dell’Ottocento del calibro di Vincenzo Giovannini ed Edmund Hottenroth — erano stati caricati e stivati all’interno di due magazzini personali di Pellegrini situati in via della Mercede ed in via Otranto.

Un mese dopo, a settembre, il gip Paolo Scotto di Luzio appone i sigilli ai depositi con un decreto di sequestro preventivo d’urgenza.

Nel provvedimento il magistrato scrive nero su bianco che il blocco immediato delle opere era l’unico strumento idoneo ad scongiurare la «definitiva dispersione dei beni» di uno dei caffè storici più celebri al mondo.

La versione della difesa: «Un corto-circuito minacciava i dipinti»

Di fronte all’imputazione della Procura, la tesi di Pellegrini punta tutto sull’emergenza e sulla salvaguardia delle opere:

«La collezione è di mia proprietà ed erano emersi problemi drammatici all’impianto elettrico — ha sostenuto l’imputato —. C’è stata una situazione di urgenza improrogabile: le verifiche di un ingegnere avevano evidenziato il surriscaldamento di alcune linee elettriche. In un locale frequentato da centinaia di clienti, una semplice scintilla finita su una tela ad olio avrebbe scatenato un incendio rovinoso. Abbiamo trasferito i beni in magazzini dotati di climatizzazione, allarmi e videosorveglianza, notificando poi le delucidazioni ed i certificati di conformità alla Soprintendenza».

L’epilogo dello sfratto e la resa dei conti legale

Un’autodifesa che non ha comunque fermato l’azione penale, anche perché lo strappo sulle opere d’arte rappresenta solo il capitolo finale di una lunghissima guerra di trincea legata all’immobile.

Nel 2024, infatti, la Corte di Cassazione aveva messo la parola fine ad una battaglia legale durata ben otto anni, confermando in via definitiva lo sfratto esecutivo promosso dall’Ospedale Israelitico e difeso dall’avvocato Fabio Lattanzi.

Una sentenza che aveva imposto l’abbandono forzato dei locali da parte della gestione Pellegrini, stabilendo il diritto della proprietà a rientrare in possesso delle mura mantenendone però intatta la secolare identità culturale. Una promessa di continuità che ora passa inevitabilmente attraverso le aule di giustizia.

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