Trasporti nel Lazio: dal 1° luglio scattano le “Unità di Rete”. Ecco cosa cambia per linee e abbonamenti

Un cambio di passo radicale che promette di ridisegnare la mappa degli spostamenti quotidiani per migliaia di pendolari nel Lazio.

Dal prossimo 1° luglio 2026 entra ufficialmente a regime la seconda fase della riforma del Trasporto Pubblico Locale (TPL) regionale, basata sul modello delle Unità di Rete (UdR).

La filosofia della riorganizzazione è netta: separare i flussi. Da una parte i servizi di prossimità e i collegamenti locali (gestiti da operatori privati coordinati da Astral Spa); dall’altra le grandi direttrici extraurbane, che restano saldamente in mano a Cotral.

La nuova mappa del servizio: chi fa cosa

Il nuovo assetto punta a eliminare le storiche sovrapposizioni di competenze, specializzando i due vettori pubblici e privati:

Le Unità di Rete (Astral / Privati): Gestiscono il trasporto urbano e interurbano a corto raggio. Si occuperanno dei collegamenti interni ai singoli comuni, dei viaggi tra municipi limitrofi e dei servizi di adduzione verso le stazioni ferroviarie, i poli ospedalieri e i nodi di interscambio.

Cotral (Extraurbano): Mantiene e potenzia il ruolo di vettore regionale sulle medie e lunghe percorrenze. Assicurerà i viaggi interprovinciali, i collegamenti veloci verso Roma e gli altri capoluoghi e le navette con gli aeroporti del Lazio.

Dal 1° luglio debuttano tre nuove aree operative: la UdR 2 (Valle del Tevere), la UdR 7 (Reatino) e la UdR 10 (Litorale Sud). Parallelamente, proseguono gli interventi di ottimizzazione sulle linee delle macro-aree Valle del Sacco (UdR 3) e Valle dell’Aniene (UdR 5), già attive dall’inizio dell’anno.

Caos abbonamenti: come funziona il Metrebus in transizione

La novità che tocca più da vicino le tasche dei viaggiatori riguarda i titoli di viaggio, in attesa del lancio del futuro sistema tariffario unico Metrebus Plus.

Per evitare un brusco passaggio, la Regione ha previsto una clausola di salvaguardia temporanea per chi possiede già un abbonamento Metrebus Lazio in corso di validità.

Regola d’oro: Gli abbonamenti Metrebus Lazio restano validi esclusivamente sulle linee ex-Cotral che dal 1° luglio passano in gestione ai privati delle Unità di Rete. Non si estendono, invece, alle linee urbane preesistenti dei singoli comuni.

Manager in stazione e info sul web

Per limitare i disagi e orientare i passeggeri, Cotral ha lanciato una campagna di marketing operativo: dal 1° luglio, dirigenti e quadri dell’azienda affiancheranno il personale di terra nei principali nodi di scambio per distribuire volantini e guide pratiche.

Gli orari aggiornati comune per comune e l’elenco delle nuove fermate di riferimento sono già consultabili sul portale online cotralspa.it.

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