Trastevere, sgombero shock alla Scalinata del Righetto: demolita una baraccopoli abusiva tra le aree verdi

Un accampamento abusivo nascosto tra le fronde, cumuli di rifiuti accumulati a ridosso dei monumenti storici e una situazione di profondo degrado urbano a due passi dal cuore pulsante del rione più celebre di Roma.

Si è conclusa questa mattina con un massiccio intervento di sgombero e bonifica l’operazione condotta dai caschi bianchi del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale in via Aurelio Saffi, l’arteria che costeggia la celebre e storica Scalinata del Righetto, a ridosso di viale Trastevere.

Il blitz è scattato all’alba, pianificato dai comandi municipali per dare una risposta definitiva al fiume di esposti e segnalazioni sollevato nelle scorse settimane dai residenti del quartiere, stanchi delle condizioni di insicurezza e della privatizzazione impropria di un’area verde pubblica destinata alla collettività.

Ruspe e camion dell’Ama in azione: demolito il fortino della disperazione

L’intervento di ripristino dell’ordine pubblico ha visto l’impiego operativo degli agenti di Monteverde supportati dalle squadre speciali di AMA – Linea Decoro Urbano.

I netturbini capitolini, dotati di mezzi pesanti, hanno dovuto lavorare per ore per rimuovere diversi metri cubi di masserizie, elettrodomestici fuori uso, abiti logori e rifiuti indifferenziati stratificati nel tempo tra la vegetazione.

Nel corso del blitz, i caschi bianchi hanno individuato e abbattuto una vera e propria baracca di fortuna, costruita con assi di legno e teli di plastica, attorno alla quale erano state piantate alcune tende da campeggio destinate all’alloggio abusivo.

Al momento dell’irruzione, all’interno dell’insediamento i poliziotti municipali hanno rintracciato e identificato un uomo di nazionalità romena.

Il rifiuto dell’alloggio alternativo e il ritorno al decoro

Come previsto dai protocolli di Roma Capitale per gli interventi di contrasto all’emarginazione sociale, sul posto sono stati fatti intervenire i mediatori e gli operatori della Sala Operativa Sociale (Sos).

Al cittadino straniero è stata formalmente offerta assistenza medica, supporto psicologico e una soluzione alloggiativa alternativa all’interno delle strutture di accoglienza comunali. Una mano tesa che l’uomo, tuttavia, ha deciso di rifiutare, allontanandosi spontaneamente dall’area.

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