Trovato alla guida senza assicurazione, tenta di darsi alla fuga e aggredisce due agenti della Polizia Locale

Alcune pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, nella giornata di ieri martedì 13 maggio, hanno bloccato un uomo di 49 anni che, trovato alla guida senza assicurazione, ha poi aggredito due agenti nel tentativo di sottrarsi ai controlli e darsi alla fuga.

Il conducente della Volkswagen Golf era stato fermato in zona Lunghezza da una pattuglia del VI Gruppo Torri della Polizia Locale, accertando che l’auto sulla quale si trovava il 49enne, fosse priva di assicurazione.

Dopo aver accostato il veicolo, l’uomo ha ripreso la marcia a forte velocità, venendo successivamente fermato dagli agenti in via del Fosso dell’Osa, dove lo stesso ha inveito contro gli operanti per poi colpirli.

Il 49enne è stato denunciato per resistenza, minacce e lesioni, oltreché sanzionato per la condotta di guida tenuta nel tentativo di fuga, durante la quale è passato più volte contromano e a forte velocità in una strada ad alto scorrimento mettendo a rischio ripetutamente l’incolumità delle altre persone. L’auto è stata posta sotto sequestro ai fini della confisca.

