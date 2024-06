Trovato morto in casa a Torrevecchia: non si avevano sue notizie da 24 ore

Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento di via Paolo Fiordespini a Torrevecchia, Roma. L’allarme è stato dato da un amico che, preoccupato per le sue condizioni dopo non aver avuto sue notizie per 24 ore, ha chiamato il 112.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con l’autoscala, hanno trovato l’uomo riverso sul pavimento. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato stroncato da un malore improvviso. Le forze dell’ordine hanno effettuato i primi accertamenti sul luogo del ritrovamento. La salma è stata poi messa a disposizione della famiglia.

