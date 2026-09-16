Trovato senza vita sull’asfalto a Rocca Cencia: l’ombra del crack dietro la morte del 39enne nella notte

Il corpo adagiato a terra sul ciglio della strada, la corsa vana dei soccorritori ed il buio fitto di un’arteria periferica priva persino dell’occhio delle telecamere di sicurezza.

È il tragico scenario presentatosi intorno alle 3 del mattino del 16 settembre in via di Rocca Cencia, nel quadrante est di Roma, dove un uomo di 39 anni è stato rinvenuto privo di vita.

L’allarme lanciato da un passante ha fatto scattare la risposta d’emergenza delle ambulanze dell’Ares 118 e delle pattuglie dei Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca.

Per la vittima — un cittadino italiano nato a Roma, di origini egiziane ed abitante nello stesso quartiere — ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario si è rivelato inutile.

L’ipotesi overdose da sostanze letali

Le prime constatazioni effettuate sul posto orientano la pista investigativa verso la piaga degli stupefacenti:

Il consumo di droga: Dai primi rilievi medico-legali e dagli indizi raccolti nell’immediato, il decesso appare strettamente riconducibile ad un arresto cardiocircolatorio provocato dall’assunzione di stupefacenti, molto probabilmente crack.

L’assenza di telecamere: A complicare le indagini vi è il vuoto di videosorveglianza del tratto stradale interessato. L’assenza di telecamere pubbliche o private impedisce, allo stato attuale, di verificare se la vittima si sia accasciata da sola o se fosse in compagnia al momento del malore.

Disposta l’autopsia, indagini per rintracciare il pusher

La salma è stata trasferita presso l’obitorio del Policlinico di Tor Vergata, dove nei prossimi giorni verrà eseguito l’esame autoptico ed tossicologico disposto dall’Autorità Giudiziaria per confermare la precisa causa della morte.

Parallelamente, i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la catena di spaccio: l’obiettivo delle forze dell’ordine è risalire all’identità del pusher che ha venduto la dose mortale al trentanovenne.

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