Trovato senza vita sull’asfalto a Rocca Cencia: l’ombra del crack dietro la morte del 39enne nella notte
Drammatico ritrovamento alle tre del mattino nella periferia est della Capitale. La vittima, un residente del quartiere di origini egiziane, sarebbe stato stroncato da una dose letale
Il corpo adagiato a terra sul ciglio della strada, la corsa vana dei soccorritori ed il buio fitto di un’arteria periferica priva persino dell’occhio delle telecamere di sicurezza.
È il tragico scenario presentatosi intorno alle 3 del mattino del 16 settembre in via di Rocca Cencia, nel quadrante est di Roma, dove un uomo di 39 anni è stato rinvenuto privo di vita.
L’allarme lanciato da un passante ha fatto scattare la risposta d’emergenza delle ambulanze dell’Ares 118 e delle pattuglie dei Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca.
Per la vittima — un cittadino italiano nato a Roma, di origini egiziane ed abitante nello stesso quartiere — ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario si è rivelato inutile.
L’ipotesi overdose da sostanze letali
Le prime constatazioni effettuate sul posto orientano la pista investigativa verso la piaga degli stupefacenti:
Il consumo di droga: Dai primi rilievi medico-legali e dagli indizi raccolti nell’immediato, il decesso appare strettamente riconducibile ad un arresto cardiocircolatorio provocato dall’assunzione di stupefacenti, molto probabilmente crack.
L’assenza di telecamere: A complicare le indagini vi è il vuoto di videosorveglianza del tratto stradale interessato. L’assenza di telecamere pubbliche o private impedisce, allo stato attuale, di verificare se la vittima si sia accasciata da sola o se fosse in compagnia al momento del malore.
Disposta l’autopsia, indagini per rintracciare il pusher
La salma è stata trasferita presso l’obitorio del Policlinico di Tor Vergata, dove nei prossimi giorni verrà eseguito l’esame autoptico ed tossicologico disposto dall’Autorità Giudiziaria per confermare la precisa causa della morte.
Parallelamente, i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la catena di spaccio: l’obiettivo delle forze dell’ordine è risalire all’identità del pusher che ha venduto la dose mortale al trentanovenne.
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