Truffa un’anziana a Rapallo e tenta la fuga in treno: bloccato a Termini

Ha tentato di dileguarsi a bordo di un treno ad alta velocità, ma la fuga è durata poco.

Nella serata di giovedì 10 ottobre, la Polizia Ferroviaria di Roma Termini ha fermato un uomo pluripregiudicato, individuato come il presunto autore di una truffa ai danni di un’anziana a Rapallo.

L’allarme era scattato poche ore prima, quando i Carabinieri della cittadina ligure avevano segnalato la truffa e fornito una descrizione dettagliata del sospettato.

Da lì è partita una caccia all’uomo lungo la rete ferroviaria nazionale, culminata nella Capitale.

Il truffatore, salito su un treno ad alta velocità partito da Genova e diretto a Napoli Centrale, è stato intercettato alla stazione di Roma Termini, proprio mentre si apprestava a scendere dal convoglio.

Le pattuglie della Polfer, già pronte sulla banchina, lo hanno immediatamente bloccato, impedendogli di far perdere le proprie tracce.

Le ricerche non si sono fermate qui. Su indicazione della Sala Operativa Compartimentale di Roma, gli agenti della Polfer di Napoli hanno passato al setaccio il treno e, in una delle carrozze, hanno trovato lo zainetto del sospettato: al suo interno c’era il bottino della truffa, composto da collane e anelli d’oro, oltre a diverse banconote in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato.

L’operazione è stata possibile grazie a un perfetto coordinamento tra i compartimenti della Polizia Ferroviaria di Genova, Roma e Napoli, che hanno lavorato in sinergia per tracciare e fermare il fuggitivo in tempi record.

Il truffatore, dopo l’arresto, è stato accompagnato negli uffici di polizia per gli accertamenti del caso.

