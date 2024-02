Tufello, pedone investito da minicar: E’ grave

Ancora l’ennesimo incidente nella Capitale. Questa volta in via delle Isole Curzolane, all’altezza di via delle Vigne Nuove. Dove per cause ancora in corso di accertamento, una minicar (Citroën Ami) – condotta da un 17enne– ha investito un pedone di 86 anni: quest’ultimo è stato trasportato, in gravi condizioni, al Policlinico Umberto I.

L’episodio è avvenuto alle 8 di oggi, Venerdì 2 Febbraio 2024. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo III Nomentano. Ai caschi bianchi il compito di verificare l’esatta dinamica del sinistro.