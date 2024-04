Turista americano collassa e muore in strada davanti ai familiari: choc in via Labicana

Tragedia in zona Esquilino, nella mattinata di oggi Lunedì 29 Aprile 2024. Un turista americano è morto dopo aver accusato un malore mentre stava camminando in strada. L’uomo di 77 anni era in vacanza a Roma in compagnia di alcuni familiari e percorreva via Labicana, all’altezza del civico 49, quando ha accusato il mancamento, poco dopo le ore 10.00.

A notare la scena è stata una pattuglia del I gruppo centro della polizia locale di Roma Capitale, in servizio di vigilanza nella zona dell’Esquilino. Gli agenti sono intervenuti in via Labicana, dove a terra c’era il 77enne statunitense.

L’uomo si trovata all’altezza dello spartitraffico che delimita la carreggiata laterale da quella centrale. Gli agenti sono accorsi sul posto e hanno allertato il 118, ma per il turista, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare ed è deceduto. La salma è stata portata in ospedale.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati