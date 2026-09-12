Tuscolano, incendio in un box del mercato di via Albano: densa colonna di fumo nero sui tetti

Erano circa le cinque e venti del pomeriggio, di oggi sabato 12 settembre, quando una colonna di fumo denso ha iniziato ad alzarsi sopra i tetti di via Albano, nella zona del mercato rionale, al Tuscolano.

Tra i banchi ormai in chiusura e i passanti che affollavano la strada è scattata subito la preoccupazione: dove all’interno di uno dei box si è sviluppato un incendio.

La chiamata al numero d’emergenza ha fatto scattare all’istante la macchina dei soccorsi dalla sala operativa di via Genova.

L’intervento e le manovre d’attacco delle squadre

Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate le sirene del distaccamento Tuscolano II:

La flotta sul campo: Gli uomini della squadra 12/A sono intervenuti affiancati da un’autobotte di supporto per l’approvvigionamento d’acqua e dal carro autoprotettori TA/6, fondamentale per permettere ai pompieri di indossare le bombole d’ossigeno e penetrare nei locali invasi dal fumo opaco.

La strategia: A coordinare sul campo le operazioni è stato il Capo Turno Provinciale (1/C). L’azione combinata dei caschi rossi ha consentito di aggredire direttamente il focolaio, bloccando l’avanzata delle fiamme ed evitando che si estendessero ai garage e agli ambienti confinanti.

Zona messa in sicurezza, al vaglio le cause

Fortunatamente la vicenda si è conclusa senza drammi sul fronte umano: nessuna persona è rimasta ferita né si registrano intossicati dai fumi della combustione.

Una volta ultimate le operazioni di spegnimento e completata la bonifica dell’area interessata, sul luogo del rogo sono giunte le forze dell’ordine per avviare gli accertamenti di rito volti a chiarire l’origine della scintilla che ha scatenato le fiamme.

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