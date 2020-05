Tutti gli eventi a distanza della settimana di Biblioline Perlasca

Ecco gli eventi a distanza della settimana di Biblioline Perlasca

Un giorno a Pietralata Podcast

Lunedì 4 maggio

-------------------------------------

Sostieni Abitarearoma

con una donazione libera... Per una informazione libera -------------------------------------

Un giorno a Pietralata. Ricordare, raccontare, ascoltare e accogliere le storie del nostro territorio.

Quarto episodio per Un giorno a Pietralata, il podcast che accoglie e raccoglie voci e memorie dei vecchi e nuovi abitanti di Pietralata. L’idea è quella di far circolare e mettere in comune tante esperienze diverse: vogliamo contribuire a far sì che questo momento di confinamento fisico delle persone non sia anche isolamento sociale e a far sentire la voce della nostra comunità.

Se volete lasciare traccia di una vostra testimonianza e partecipare al podcast, mandateci un’e-mail con un messaggio audio e una vostra breve presentazione all’indirizzo bibliopointpietralata@gmail.com.

Per seguire il podcast di Un Giorno a Pietralata segui il link: https://www.spreaker.com/show/un-giorno-a-pietralata

Leggiversari

Martedì 5 maggio

Lettura di frammenti e pagine di autori celebri o un po’ dimenticati di cui ricorre l’anniversario.

Secondo appuntamento on-line per i nostri Leggiversari con la lettura di alcuni estratti di Sandro Onofri, letti e presentati da Mariateresa Pindilli e Andrea Turchi.

La scuola è difficile, è complicato il rapporto con i ragazzi, con i genitori, con l’istituzione. Onofri non è immune da dubbi, ed è proprio questo atteggiamento critico a restituirci l’immagine più fedele della scuola: un quadro amaro, a tratti grottesco, malinconico ma sempre il solo mondo in cui l’autore vuole vivere anche quando i ragazzi che si trova di fronte sono difficili, provocatori, impermeabili all’unico terreno su cui si può costruire con loro qualche certezza: la lingua. L’unica scarpa ‘su misura’ con cui gli studenti possono camminare senza sentirsi imbranati.

Il video sarà disponibile sul nostro canale Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC4k46XXPjdZZdXSV3avl–w?view_as=subscriber

Biblio Gang

Mercoledì 6 maggio

Biblio Gang. Armati di buone letture

Nel terzo episodio, Pietro Pilla (Ass.ne Libera-mente) leggerà alcuni estratti da Shakespeare in shorts – Dieci storie di William Shakespeare di Daniele Aristarco.

Il video sarà disponibile sul nostro canale Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC4k46XXPjdZZdXSV3avl–w?view_as=subscriber

Libri Libera Tutti

Venerdì 8 maggio

Libri Libera Tutti. Letture a domicilio per bambini curiosi

La rubrica online di video-letture pensata per tutti i bambini di età inferiore ai 10 anni. Questa settimana, Maria Gallone ci racconta la leggenda della fondazione di Roma leggendo alcuni estratti dai libri Le più belle leggende di Roma di Nadia Vittori e I bambini alla scoperta di Roma Antica di Anna ed Elisabetta Parisi.

Il video sarà disponibile sul nostro canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4k46XXPjdZZdXSV3avl–w?view_as=subscriber

La Stella Polare

La Stella polare, rubrica settimanale per rimanere connessi e informati.

COSE DA SAPERE

Tema emergente soprattutto in vista del nuovo decreto concernente DAD ed Esami di Stato. La didattica “a distanza” e gli esami di Stato “in presenza”, tra modernità e modello socratico

COSE DA FARE

I musei possono chiudere, ma la cultura MAI neppure in casi di emergenza …

Approfittiamo di queste giornate in casa con i nostri bimbi per far loro scoprire i più famosi musei del mondo adatti ai più piccoli

https://www.tribetrip.it/it/10-musei-per-bambini-da-visitare-on-line-iorestoacasa/78-28/

COSE DA LEGGERE

Le 10 regole del controllo sociale di Noam Chomsky

Per consultare l’archivio de La Stella Polare vai all’indirizzo: https://linktr.ee/bibliopointperlasca

Il Maggio dei Libri

Anche quest’anno il Centro per il libro e la lettura propone 3 filoni tematici ai quali ispirarsi per i contenuti delle proprie iniziative durante la campagna Il Maggio dei Libri 2020:

– Alla scoperta di sé

– Scoperta dell’altro

– Il mondo fuori di me

Chiunque volesse partecipare in collaborazione con il Biblioline, potrà inviarci un proprio contribuito video o audio.

Tutte le info su Il Maggio Dei Libri le troverete sul sito:

http://www.ilmaggiodeilibri.it/

Info

Telefono: 06 41 796 315

Via Barelli, 7 – Pietralata, Roma.

Pagina FB: Biblioteca I.C. Giorgio Perlasca – Pietralata

Pagina Instagram: bibliopointperlasca

https://www.instagram.com/bibliopointperlasca/