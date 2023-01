Uici Roma lancia l’allarme: Servizio civile, un guaio se non arrivano le domande

Come ormai è consuetudine l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma, partecipa con i suoi progetti al bando del Servizio Civile Universale. “Ogni anno è sempre più difficile coinvolgere ragazzi dai 18 ai 28 anni, e convincerli a dedicare per un anno 25 ore a settimana del loro tempo per un’attività formativa efficace e di supporto per la propria crescita personale, ma è altrettanto importante per la mission che persegue il Servizio Civile” – ci spiega Giuliano Frittelli, presidente dell’UICI di Roma – “Quest’anno abbiamo un programma molto interessante per coinvolgere i giovani ad aiutarci nell’attività quotidiana a superare le disabilità visive e confidiamo possano essere stimolanti per fara domanda.

Per questo l’UICI di Roma e Provincia mette a disposizione 74 posti in 2 progetti da realizzare su Roma e 16 posti in 1 progetto da realizzare nel Territorio dei Castelli Romani, durata 12 mesi – 25 ore di servizio settimanale.

INIZIO SETTEMBRE 2023 – COMPENSO MENSILE 444,30 euro. È previsto il rilascio a conclusione del servizio di un attestato di espletamento del Servizio civile riconosciuto da un ente terzo. Il BANDO scade alle ore 14.00 del 10 FEBBRAIO 2023 (TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE).

Progetti da svolgere a Roma

PROGETTO 1 – Laboratori di cittadinanza attiva per l’inclusione sociale

CODICE PROGETTO: PTXSU0015722011056NMTX

CODICE SEDE: 171435 – Al momento della ricerca del progetto e della domanda è importante controllare il codice sede – Per indirizzare correttamente la domanda alla Sezione di Territoriale di Roma – Via Mentana 2/b

POSTI 71

PROGETTO 6 – Sapere, saper essere e saper fare, ricette per l’integrazione

CODICE PROGETTO: PTXSU0015722011061NMTX

CODICE SEDE: 171435

Al momento della ricerca del progetto e della domanda è importante controllare il codice sede – Per indirizzare correttamente la domanda alla Sezione di Territoriale di Roma – Via Mentana 2/b

POSTI: 3

LA DOMANDA

La domanda di partecipazione è presentabile esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

La sezione Di Roma fornirà a tutti gli interessati assistenza per la compilazione della domanda in presenza presso i nostri uffici previo appuntamento o tramite telefono.

CONTATTACI AL NUMERO: 353 3030784 (anche tramite whatapp)

oppure per mail la seguente indirizzo: serviziocivile@uicroma.it