Un ciao a tutti! da Giorgio Listo

“Un ciao a tutti!

E inutile che mi presento molti in questo quartiere mi conosco prima perché sono cresciuto qui e poi perché ho avuto un’attività tra le più longeve a Tor Tre Teste…”.

Così in un messaggio indirizzato, al giornale da lui preferito (cioè il nostro), da parte di Giorgio Listo, titolare di un bar in via Davide Campari, conosciuto e apprezzato nella zona e dintorni, che così prosegue.

“Mi stavo per accingere a iniziare il mio 19° anno di attività …

Invece vi informo che venerdì 30 settembre 2022 sarà il mio ultimo giorno di lavoro all’interno del bar!

Lo stesso rimarrà aperto con la gestione che oramai da un anno va avanti…

Molti forse saranno contenti della mia assenza perché non sentiranno più quel casinista dire le parolacce o sproloqui all’interno di un esercizio pubblico come se la nostra società fosse pudica…

Ringrazio fin d’ora coloro che ancora oggi frequentano il bar e chi l’ha frequentato in passato.

Vorrei inviare un bel vaffanculooo a tutti, ma non lo farò, per non mettere in difficoltà l’amico direttore Enzo Luciani”.

Qui il racconto che Giorgio ci ha fatto dopo il primo anno di pandemia >>>