Un compleanno speciale con una cena in un posto speciale

Ho voluto festeggiare con la mia amata Vera i miei 87 anni presso il “Borgo Pigneto Roma” un bellissimo luogo nel bel mezzo della Villa Lauricella, a circa 200 metri da Largo Preneste e dalla mia abitazione, inaugurato giovedì 12 maggio 2022.

Per anni ho avuto il piacere di assistere ai lavori di ristrutturazione di questa struttura, che valorizza il nostro quartiere, ponendomi spesso delle domande: apriranno un albergo, forse un ristorante; un bar non ci starebbe male, ma anche un B&B non guasterebbe… mai mi sarei aspettato una struttura così attraente immersa nel verde,

Posto nello storico edificio di Villa Lauricella in via Via Prenestina 216 a Roma, Borgo Pigneto – di ambientazione rurale – vuole essere un luogo vivo, abitato, folkloristico e conviviale, con musica live tutte le sere, con ristorazione e mixology (ovvero l’arte del bere miscelato, basata su un delicato equilibrio tra tutti gli ingredienti, alcolici e non, i quali devono essere scelti con attenzione e con cura).

Borgo Pigneto comprende il giardino (con “isole floreali” composte da piante di ogni genere con possibilità di poterle acquistare); il chiosco per il food e i cocktail); l’area pic-nic (per avere un’offerta enogastronomica veloce ed informale nel cuore del verde); i trabucchi (palafitte in legno sotto imponenti alberi, per feste private, cene di gruppo e cerimonie intime; la locanda (cuore del borgo, con cucina casalinga, tradizionale e materie prime a km0); il salotto (al primo piano della villa, dove il protagonista è il lusso del bere bene; infine l’orto di quartiere, con spezie coltivate e utilizzate per la preparazione dei piatti e dei drink).

Quindi il luogo giusto per concludere la mia festa, dopo aver risposto con piacere alle tante telefonate degli amici e ai messaggi augurali, sui social. Nella nostra cena al Borgo Pigneto, abbiamo trovato accoglienza, ottimo cibo e buon prezzo. E quindi Vera ed io siamo torno a casa, a piedi, felici e soddisfatti di aver goduto di queste opportunità, il tutto grazie a Dio.

Il resoconto fotografico completo

https://www.facebook.com/aldo.zaino/posts/10221952712471109