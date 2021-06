Un pronto soccorso

Ho avuto la ventura di passare una notte al pronto soccorso, per una banalità che ovviamente si è risolta benissimo.

Quelle ore, non sono le prime, sono state un ripasso, un esame di coscienza, un silenzioso e mesto riscorrere il film, attraverso i momenti della mia vita, bellissimi quelli in cerca della mia famiglia e della mia sposa, sempre presente e trepidante, anche stanotte in sala di attesa.

Ma anche meno belli, quelli degli inganni subiti da chi non te l’aspetti, dei messaggi tiepidi di chi non ha mai tempo, delle sciocchezze di chi la mette sempre in ‘caciara’, nel calcio, in una pizza e in una …bella ragazza.

Poi ho pensato all’autogol della Segreteria di Stato e del Monsignore che non ha capito nulla della Visione del Mondo di questo grande Papa; della cattiva fede di politici come Orban, che per il potere portano il loro valoroso e civile popolo in un vicolo cieco, facendo approvare una legge che è la negazione dello Stato di diritto! Ma ha capito Orban che il Next Generation EU lo mette fuori dell’Europa (se qualche leader coraggioso, alla Draghi, glielo contestasse formalmente)?

Poi… è morto accanto a me un giovane padre di famiglia, e questo mi ha raggelato e mi sono messo a pregare, dimenticando tutta la terra e passando di colpo alla nostra escatologia, dove il nostro spazio e il nostro tempo non rispettano piùEinstein, dove tutto il dolore diventerà gioia…

È un sogno?

Forse sì, ma preferisco continuare a pensare che questa nostra vita – che può finire così tra un monitor e una siringa, tra un povero vecchio che si lamenta ed un giovane boss di borgata che piange pauroso come Nicola nel bosco della Val Senio – è un sogno, una realtà che deve essere vista trasfigurata, col cuore e coll’amore che senti, e non attraverso questa maledetta miopia dei nostri occhi.

Poi il sogno si avvera: “Tutto a posto, falso allarme!”…e guadagni l’uscita e sotto le stelle. Sola, c’è lei che ti aspetta, felice.

Tra poco è giorno e sarà un giorno diverso.