Cinecittà World, cerca 150 nuove risorse lavorative: tutte le informazioni

Cinecittà World, il parco divertimenti che trasforma i sogni in realtà, è pronto a ingrandire il suo team! Il 28 settembre, il Parco del Cinema e della TV di Roma ospiterà il tanto atteso Job Talent Day, un’intera giornata dedicata alla ricerca di 150 nuove risorse pronte a entrare in scena per un Halloween da brivido e per le numerose attività durante tutto l’anno.

Hai mai sognato di vestire i panni di uno zombie spaventoso o di una creatura mostruosa? Quest’anno, Cinecittà World è alla ricerca di figuranti per il suo Halloween più lungo d’Italia, che inizia il 5 ottobre. Ma non è tutto! Le opportunità spaziano tra:

Addetti alla ristorazione

Addetti alle attrazioni e alle pulizie

Steward e artisti per il cast resident (cantanti e ballerini/e)

Addetti alle vendite, biglietteria e truccabimbi

Tecnici audio, video e luci

Manutentori elettronici, elettricisti e addetti alla reception

Non ci sono limiti di età: giovani alla ricerca della prima occupazione, studenti che desiderano lavorare nei fine settimana, e chiunque voglia combinare il divertimento con un’esperienza lavorativa sono tutti benvenuti!

Unisciti a un ambiente stimolante e dinamico, dove ogni membro del team contribuisce a garantire un elevato standard di qualità per oltre mezzo milione di visitatori all’anno. Invia il tuo curriculum vitae entro il 22 settembre tramite la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Cinecittà World: Candidati Qui.

I candidati selezionati riceveranno un’email con l’invito a partecipare al Job Talent Day del 28 settembre. Avrai la possibilità di sostenere un colloquio con il team Risorse Umane e vivere un’intera giornata immerso nell’atmosfera unica di Cinecittà World.

Non perdere questa occasione per diventare una delle nuove star del parco!

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙