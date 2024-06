Una batteria di furti a Roma: banda assalta tre negozi di telefonia

Una banda di ladri a bordo di una Giulietta bianca ha assaltato tre negozi di telefonia a Roma durante la notte tra il 3 e il 4 giugno. I malvitenti hanno colpito a Fidene, al Pigneto e infine a Torpignattara, dove sono stati sorpresi dalla polizia mentre caricavano refurtiva sulla loro auto.

Nel corso dell’operazione, un agente è stato ferito dal ladro in fuga, ma è riuscito a bloccarlo dopo un inseguimento. I complici del malvivente sono invece riusciti a scappare.

Ecco la cronaca dei fatti:

Fidene: la banda ha tentato di svaligiare un negozio, ma è fuggita a mani vuote dopo aver spaccato la serranda.



Pigneto: stesso copione al negozio Sinergy sulla via Prenestina. I ladri hanno danneggiato la serranda, ma non sono riusciti a entrare.



Torpignattara: intorno alle 4:00, la banda ha assaltato il negozio Vodafone di via di Torpignattara. Dopo aver tagliato la serranda e spaccato la vetrina, hanno rubato smartphone e altra refurtiva.



All’arrivo della polizia, due dei ladri sono saliti sulla Giulietta e sono fuggiti, mentre un terzo si è dato alla fuga a piedi. Un agente ha inseguito il ladro a piedi e lo ha bloccato in via Ciro da Urbino, non senza difficoltà. Durante la colluttazione, il malvivente ha ferito l’agente, che è stato poi medicato e dimesso dall’ospedale.

Il ladro, un cittadino bosniaco di 38 anni, è stato arrestato e denunciato per rapina in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I suoi complici sono ancora ricercati.

Le indagini sono in corso per identificare i complici del malvivente arrestato e per ricostruire la dinamica completa dei fatti.

