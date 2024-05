Una dichiarazione dell’assessore allo sport del IV Municipio, Maurizio Rossi sulla vicenda dell’ASD Tor Sapienza

“La politica ha semplicemente ottemperato alle indicazioni del Consiglio di Stato e avvocatura del Comune di Roma” ha detto a RomaToday l’assessore allo sport del IV Municipio, Maurizio Rossi.

“La questione Tor Sapienza non nasce con questa consiliatura ma con l’ex presidente Roberta Della Casa, attuale consigliera regionale di Forza Italia – sottolinea ancora Rossi – non è mai stata intenzione dell’amministrazione municipale quella di voler penalizzare arbitrariamente qualcuno. Abbiamo solo seguito le indicazioni legali pervenute e finalizzate al ripristino di un corretto rapporto amministrativo per la concessione in gestione di un impianto sportivo comunale, amministrato dal Municipio Roma IV, che deve rimanere a disposizione del diritto alla pratica sportiva dei cittadini della capitale”.



