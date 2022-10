Una marcia per la vita del quartiere Prenestino

Nell’ambito della Festa Patronale di San Luca Evangelista al Prenestino si svolgerà una giornata dedicata all’aggregazione fra la gente del quartiere.

Domenica 23 ottobre 2022 si svolgerà una “Marcia per la Vita..del Nostro Quartiere” per festeggiare insieme: I 50 anni della collaborazione della Parrocchia di San Luca Evangelista con il Centro Trasfusionale dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù,- i 100 anni della nascita del quartiere prenestino – l’iniziativa quartieri solidali che ha avuto successo in particolare durante il periodo estivo con gli anziani del nostro quartiere .

L’evento, organizzato con il pieno consenso di Don Romano De Angelis Parroco di San Luca, è stato promosso e organizzato dal gruppo donatori sangue, dai volontari per l’accoglienza della Caritas e dei Quartieri Solidali, e da esperti di eventi sportivi vicini alla nostra realtà Parrocchiale.

Alla passeggiata – camminata sono invitate diverse categorie: 1) donatori del Sangue (o ex donatori), 2) Famiglie con giovani under 14 – Adulti, 3) Giovani over 14, 4) Amici a Quattro zampe.

Il Programma: ore 09:30 raduno dei manifestanti presso il sagrato della parrocchia di San Luca Evangelista, partenza ore 10:45. La marcia partirà da Largo San Luca Evangelista e proseguirà fino a Piazza dei Condottieri, svolterà a sinistra per imboccare di nuovo via R. Malatesta e dirigersi fino a Piazza Malatesta; proseguirà per tutto il perimetro della Piazza per imboccare di nuovo via Malatesta con arrivo a Largo San Luca Evangelista.

Ogni categoria verrà premiata distintamente. Le premiazioni saranno effettuate sul Sagrato di S Luca Evangelista, subito dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente, (11:40 circa)

Verrà anche presentato il libro del primo centenario del Quartiere Prenestino, una raccolta di notizie dagli inizi degli anni ’60. Le notizie raccolte nel libro sono il frutto dell’impegno della Sig.a Ofelia Del Duca e del contributo di diversi commercianti del quartiere.

La realizzazione di questo evento è stato possibile grazie all’impegno di tanti volontari, all’ADVS OPBG, e della generosità dei negozianti che operano nel nostro quartiere: Quadrifoglio Immobiliare in via Roberto Malatesta, Casoli in via Sampiero di Bastelica – Shampoo Doc in via Renzo da Ceri, Corsetti in Piazza Roberto Malatesta, Sartoria i Miei Sogni in via Muzio Attendolo

Le iscrizioni sono gratuite ed aperte e si possono effettuare attraverso il link https://bit.ly/unamarciaperlavitasanluca oppure recandosi presso la Segreteria della Parrocchia San Luca.

A tutti gli iscritti sarà regalato un cappellino di diverso colore a seconda della categoria per la quale si partecipa ed altri gadgets. Ai primi arrivati saranno consegnata una targa ed un premio, oltre che una copia del libro del primo centenario del Prenestino.

Alla premiazione saranno presenti anche i rappresentanti dell‘ADVS OPBG (Associazione donatori Volontari Sangue) per promuovere la donazione di sangue e per celebrare i 50 anni di collaborazione con la nostra Parrocchia e personalità dell’Amministrazione del V municipio di Roma Capitale

Nell’ambito della Festa Patronale di San Luca Evangelista al Prenestino si svolgerà una giornata dedicata all’aggregazione fra la gente del quartiere.

Domenica 23 ottobre 2022 si svolgerà una “Marcia per la Vita..del Nostro Quartiere” per festeggiare insieme: I 50 anni della collaborazione della Parrocchia di San Luca Evangelista con il Centro Trasfusionale dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, i 100 anni della nascita del quartiere Prenestino, l’iniziativa quartieri solidali che ha avuto successo in particolare durante il periodo estivo con gli anziani del nostro quartiere .

L’evento, organizzato con il pieno consenso di Don Romano De Angelis Parroco di San Luca, è stato promosso e organizzato dal gruppo donatori sangue, dai volontari per l’accoglienza della Caritas e dei Quartieri Solidali, e da esperti di eventi sportivi vicini alla nostra realtà Parrocchiale.

Alla passeggiata – camminata sono invitate diverse categorie: 1) donatori del Sangue (o ex donatori), 2) Famiglie con giovani under 14 – Adulti, 3) Giovani over 14, 4) Amici a Quattro zampe.

Il Programma: ore 09:30 raduno dei manifestanti presso il sagrato della parrocchia di San Luca Evangelista, partenza ore 10:45. La marcia partirà da Largo San Luca Evangelista e proseguirà fino a Piazza dei Condottieri, svolterà a sinistra per imboccare di nuovo via R. Malatesta e dirigersi fino a Piazza Malatesta; proseguirà per tutto il perimetro della Piazza per imboccare di nuovo via Malatesta con arrivo a Largo San Luca Evangelista.

Ogni categoria verrà premiata distintamente. Le premiazioni saranno effettuate sul Sagrato di S Luca Evangelista, subito dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente, (11:40 circa)

Verrà anche presentato il libro del primo centenario del Quartiere Prenestino, una raccolta di notizie dagli inizi degli anni ’60. Le notizie raccolte nel libro sono il frutto dell’impegno della Sig.a Ofelia Del Duca e del contributo di diversi commercianti del quartiere.

La realizzazione di questo evento è stato possibile grazie all’impegno di tanti volontari, all’ADVS OPBG, e della generosità dei negozianti che operano nel nostro quartiere: Quadrifoglio Immobiliare in via Roberto Malatesta, Casoli in via Sampiero di Bastelica – Shampoo Doc in via Renzo da Ceri, Corsetti in Piazza Roberto Malatesta, Sartoria i Miei Sogni in via Muzio Attendolo

Le iscrizioni sono gratuite ed aperte e si possono effettuare attraverso il link https://bit.ly/unamarciaperlavitasanluca oppure recandosi presso la Segreteria della Parrocchia San Luca.

A tutti gli iscritti sarà regalato un cappellino di diverso colore a seconda della categoria per la quale si partecipa ed altri gadgets. Ai primi arrivati saranno consegnata una targa ed un premio, oltre che una copia del libro del primo centenario del Prenestino.

Alla premiazione saranno presenti anche i rappresentanti dell‘ADVS OPBG (Associazione donatori Volontari Sangue) per promuovere la donazione di sangue e per celebrare i 50 anni di collaborazione con la nostra Parrocchia e personalità dell’Amministrazione del V municipio di Roma Capitale