Una perdita d’acqua in via del Forte Braschi, fa aprire una voragine sulla careggiata

Una voragine è emersa come conseguenza di una perdita d’acqua, lasciando i residenti di via del Forte Braschi senza approvvigionamento idrico per diverse ore nella giornata di Lunedì 13 Maggio. Dopo che gli operatori di Acea Ato 2 hanno riparato la tubatura, la strada è stata lasciata con un’indelebile cicatrice, evidenziata dal collasso dell’asfalto.

Questo ha portato inevitabilmente alla chiusura del tratto al traffico veicolare, con alcune linee di autobus deviate dai loro soliti percorsi.

L’allagamento si è verificato presso il civico 37 della via. Le autobotti sono intervenute insieme ai tecnici di Acea Ato 2 per ripristinare la normale erogazione d’acqua a partire dal primo pomeriggio.

Successivamente, sono stati gli agenti del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale, in collaborazione con i vigili del fuoco, a procedere alla chiusura della via del Forte Braschi nel tratto compreso tra via Mattia Battistini e via della Pineta Sacchetti.

Le linee bus 49 e 46 sono state deviate su via di Boccea, in entrambi i sensi di marcia.

