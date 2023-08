Uno strano incontro a Castel Gandolfo

Non solo: capita anche che il vecchio marxista, mosso dalla curiosità che lo ha sempre caratterizzato, si fermi ad ascoltare le domande che Stefano Ziantoni, ex giornalista del TG1, rivolge per un’ora e mezza a Sua Eminenza e le risposte di quest’ultimo.

Ed ecco la sorprendente scoperta: su quasi tutti gli argomenti trattati nel corso dell’intervista (migranti, nuove povertà, disagio e violenza giovanile, l’apertura alle “diversità”,la dittatura della rete e dei social, degrado urbano e solitudini individuali, necessità di porre limiti al turbo-capitalismo consumistico e devastatore della natura, la guerra in Ucraina e il possibile ruolo autonomo dell’Europa, e altre cose ancora), il vecchio marxista non può fare altro che constatare come le opinioni del cardinale coincidano con le sue, oppure sono vicinissime.

E tutto ciò mentre il pubblico di azionisti cattolici (più di mille persone presenti in sala, tutte facce di persone normalissime, lavoratori, impiegati, insegnanti, giovani, tantissime donne, pensionati e pensionate, qui convenuti a proprie spese, mossi solo da spirito squisitamente evangelico) sottolineano, con applausi e convinti cenni di consenso, i passaggi più significativi, conditi con battute divertentissime, delle risposte del cardinale.

E ciò avviene nel pomeriggio rovente di sabato 26 agosto 2023 mentre, ad alcune centinaia di chilometri più a nord, a Rimini, si consuma nella noia il consueto Meeting di Comunione e Liberazione (o Fatturazione?), a mio avviso, il volto di un cattolicesimo compromesso con gli ambienti più sfacciatamente affaristici, liberistici, iper-consumistici, dell’economia capitalistica, impegnata quotidianamente nel super sfruttamento del lavoro e nella degradazione dell’essere umano a semplice strumento e a merce da comprare e vendere sul mercato.