Uomo arrestato a Guidonia per stalking e resistenza a pubblico ufficiale

Nella serata del 2 giugno 2024, a Guidonia Montecelio, i Carabinieri del Commissariato di Tivoli-Guidonia, coadiuvati dai colleghi del Commissariato “Sant’Ippolito”, hanno arrestato S.M., 52enne di Tivoli, per la violazione del divieto di avvicinamento alla sua ex compagna e per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo era già stato arrestato il 30 marzo 2024 per essersi introdotto nell’abitazione della sua ex compagna contro la sua volontà, aggredendola e mettendole le mani al collo in presenza dei figli minori.

In quell’occasione, dopo la convalida del G.I.P. del Tribunale di Tivoli, era stato rimesso in libertà con l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, che però aveva violato più volte.

L’arresto del 2 giugno è avvenuto dopo che la donna ha attivato il dispositivo antistalking, segnalando che l’uomo si trovava nuovamente nella zona vietata.

Gli agenti lo hanno rintracciato presso la sua abitazione dove, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha tentato di resistere all’arresto.

S.M. è stato arrestato in flagranza differita per atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale e condotto in carcere.

