Uomo in mimetica con coltello e padella semina il panico a Prati: caccia all’uomo in corso

Momenti di paura a Roma, nel quartiere Prati, dove nella giornata di ieri – Lunedì 27 Maggio 2024- un uomo in mimetica con un coltello e una padella in mano ha seminato il panico tra i passanti. L’uomo, con il volto coperto da un cappello, si è aggirato per le strade minacciando le persone che incontrava.

Le prime segnalazioni:

I primi avvistamenti sono avvenuti in piazza degli Strozzi, proprio di fronte al tribunale. Da lì, le segnalazioni si sono susseguite, con l’uomo che si spostava per le vie del quartiere.

In alcuni video circolati sui social media, si vede l’uomo attraversare la strada e poi addentrarsi in un parco giochi per bambini, tenendo la padella in pugno e con un’aria spaesata.

L’allarme:

La notizia ha fatto scattare l’allarme tra i residenti, che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. I consiglieri del I Municipio del centro storico hanno lanciato un SOS su WhatsApp, avvisando i cittadini della presenza dell’uomo e invitandoli a stare attenti e a contattare il 112 in caso di avvistamento.

La caccia all’uomo:

I Carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avviato le ricerche dell’uomo, pattugliando tutto il quartiere. L’operazione è ancora in corso, ma al momento l’uomo non è stato ancora trovato.

