Valle Aurelia: una nuova grande opera di Diavù sulla scalinata del Centro Aura

Domani, venerdì 21 maggio alle ore 10,30, verrà inaugurata l’opera dell’artista David “Diavù” Vecchiato realizzata, su richiesta del Centro commerciale AURA, sulla scalinata che affaccia sulla piazza dell’Antica Fornace di Valle Aurelia.

Le gradinate in travertino, nei giorni scorsi, sono state tasformate da “Diavù” nel volto di Gaetanaccio (storico burattinaio) interpretato da Gigi Proietti in “Gaetanaccio nella Valle dell’Inferno”.

«La scelta dell’iconico volto di Gigi Proietti – dice l’artista – è legata alla zona in cui si trova la scalinata della Fornace, in prossimità di Città del Vaticano, della Basilica di San Pietro e di Castel Sant’Angelo; luoghi fortemente connessi ad alcuni dei personaggi interpretati dall’attore, come il Gaetanaccio de “La Commedia di Gaetanaccio” ed il Tiberino de “I sette re di Roma”, protagonisti dei bozzetti che ho proposto per la scalinata di AURA.»

Attraverso un contest realizzato sulle pagine social di AURA, come soggetto della nuova imponente opera d’arte, è stato selezionato il Gaetanaccio.

L’opera sarà firmata dall’artista proprio durante la cerimonia d’inaugurazione.