Valmontone, allarme droga tra i giovanissimi: 15enne beccata con hashish, bilancino e coltello

Un pomeriggio di routine a Valmontone si è trasformato in un’operazione che riaccende i riflettori sullo spaccio di droga tra adolescenti.

Protagonista una ragazza di 15 anni, scoperta dagli agenti del Commissariato di Colleferro durante un normale pattugliamento in via Genazzano.

Erano circa le 16:00 quando una volante ha notato tre giovani camminare con fare sospetto. Alla vista della polizia, i ragazzi hanno cambiato direzione, imboccando una piccola traversa.

La ragazza, in particolare, appariva nervosa e insofferente. Gli agenti hanno deciso di fermarli per un controllo: già dalle prime domande, la giovane mostrava chiari segni di evasione.

Alla richiesta di aprire borsa e tasche, si è inizialmente irrigidita, ma alla fine ha ceduto. Dallo stesso reggiseno ha estratto un involucro contenente 5 frammenti di hashish, per un totale di 15 grammi.

L’episodio ha spinto la polizia a proseguire con una perquisizione domiciliare, avvertendo la madre della minore. Nella camera da letto della quindicenne, gli agenti hanno trovato:

20 grammi di hashish suddivisi in frammenti;

un coltello da cucina con tracce di sostanza, usato per tagliare le dosi;

un bilancino di precisione;

un rotolo di cellophane per il confezionamento.

La ragazza è stata deferita in stato di libertà per produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Vista la giovane età, il caso è stato segnalato ai servizi sociali, per garantire un sostegno mirato e cercare di comprendere le ragioni che l’hanno portata a entrare in questo circuito.

Il Commissario Capo Antonio Mazza, dirigente del Commissariato di Colleferro, ha sottolineato la gravità del fenomeno: “I minori sono sempre più coinvolti in questi episodi. Non si tratta solo di repressione: è fondamentale capire le dinamiche e prevenire per proteggere le nuove generazioni”.

Le indagini proseguiranno per individuare fornitori e canali di rifornimento.

