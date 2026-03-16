Valmontone, lascia il cane chiuso in auto mentre gioca alle slot: operaio denunciato

Il cane come un oggetto da dimenticare nell’abitacolo mentre si tenta la fortuna. È quanto accaduto la sera del 14 marzo a Valmontone, dove i Carabinieri hanno denunciato un operaio di 46 anni per abbandono di animali. L’uomo, residente a Cave, aveva lasciato il proprio cane chiuso in auto per andare a giocare in una sala slot di via Genazzano.

È stata la sensibilità di un passante a evitare il peggio. Notando l’animale rinchiuso nell’abitacolo di una vettura parcheggiata in via Genazzano, con i finestrini e le portiere ermeticamente chiusi, il cittadino ha subito allertato il 112.

Il blitz dei Carabinieri

I militari della Stazione di Valmontone sono intervenuti pochi minuti dopo la segnalazione. Una volta sul posto, hanno accertato le condizioni di sofferenza dell’animale, rimasto senza riciclo d’aria in uno spazio angusto.

Le ricerche del proprietario si sono concluse quasi immediatamente: l’uomo è stato rintracciato all’interno della vicina sala giochi, intento a giocare mentre il suo fedele compagno attendeva al buio nel parcheggio.

Le conseguenze legali

Per il 46enne è scattata immediatamente la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Il reato contestato è quello previsto dall’art. 727 del Codice Penale, che punisce chiunque abbandoni animali domestici o li detenga in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

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