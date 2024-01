Valmontone: Prima la lite con il vicino, poi minaccia di morte i carabinieri

Irruento e aggressivo. In lite con il vicino di casa ha minacciato di morte i carabinieri. Succede a Valmontone. In manette un uomo romeno di 47 anni.

I militari dell’Arma erano stati allertati da una segnalazione giunta al numero di emergenza che segnalava una violenta lite in corso tra due persone una delle quali in pesante stato di alterazione molto probabilmente provocata da un eccessivo abuso di alcool. Alla vista dei carabinieri il 47enne non solo non si è placato ma ha iniziato a inveire anche contro di loro assumendo un atteggiamento oltraggioso accompagnato da deliranti minacce di morte.

A quel punto l’uomo è stato bloccato e trasferito presso il Comando Stazione di Labico per le procedure di identificazione e dove, mentre veniva elaborato il verbale di fermo, continuava ad andare in escandescenze proferendo ulteriori minacce all’indirizzo dei militari.

Dopo l’applicazione della misura cautelare personale dell’arresto il 47enne è stato accompagnato, in via precauzionale, all’ospedale di Colleferro dove è stato dimesso con un giorno di prognosi per una lieve escoriazione che si era procurato durante la colluttazione avvenuta al momento del fermo da parte dei carabinieri.

L’operaio è stato processato per direttissima e giudicato colpevole per i reati di minacce e resistenza a pubblico ufficiale patteggiando una pena a due mesi e venti giorni di reclusione che è stata sospesa con la condizionale.