Veicoli più inquinanti, stop nella Fascia Verde (o nell’Anello Ferroviario) dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023

Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato due ordinanze (n. 176 e n. 177 del 28 ottobre) che limitano la circolazione degli autoveicoli e motoveicoli più inquinanti dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023.

Stop, dunque, all’interno della Fascia Verde, agli autoveicoli a benzina pre-Euro 1 ed Euro 1; e ai diesel pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2. Divieto di circolazione entro l’Anello Ferroviario, invece, per gli autoveicoli a benzina Euro 2, per i diesel Euro 3 e per i motoveicoli Euro 1.

I divieti si applicano dal lunedì al venerdì h24. Non valgono il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali e ammettono una serie di deroghe (contrassegno invalidi, veicoli di servizio ecc.).

I dettagli, e le due ordinanze sindacali, nella news del Dipartimento Tutela Ambientale.