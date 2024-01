Velletri: 73enne ritrovato morto davanti alla tv accesa, era deceduto da giorni

Una macabra scoperta ai Castelli Romani. Un uomo di 73 anni originario di Velletri è stato ritrovato privo di vita, seduto in camera da pranzo con la televisione ancora accesa, dal fratello che non lo sentiva da un po’ di tempo e gli aveva telefonato senza ottenere risposta a contattare il numero di emergenza per verificare se il congiunto fosse in casa, poiché la porta dell’appartamento, apparentemente vuoto, era chiusa dall’interno.

Sul posto si sono recati prontamente una pattuglia del commissariato di polizia locale, i soccorritori del 118 e un’autoscala dei vigili del fuoco che hanno forzato l’ingresso della casa dove il corpo del 73enne, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto davanti alla tv.

A quel punto è stato allertato il medico legale che, sulla base dei primi riscontri, ha accertato che il decesso dell’uomo era avvenuto già da diversi giorni per cause naturali non essendovi, tra l’altro, segni di violenza sul cadavere. La salma è stata riaffidata ai familiari.