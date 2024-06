La Via Casilina entra nella Liberation Route Europea.

Due vectors (pietre miliari) saranno installate lunedi 3 giugno alle 9:30 (angolo via Tor de Schiavi) e alle 10:30 (angolo via Capua) nei luoghi che videro il passaggio delle forze Alleate il 4 giugno 1944.

Alle 11:30 conferenza presso la Casa della Cultura (via Casilina 665).

La via Casilina entra nell’itinerario Liberation Route Europe. In occasione dell’80° della Liberazione di Roma dal nazifascismo, il 3 giugno 2024 celebrazione ufficiale con l’installazione dei primi due vectors (pietre miliari) del percorso e incontro a Villa De Sanctis alla presenza del Presidente del Municipio V, dell’Assessore alla Cultura di Roma Capitale e i rappresentanti dell’ambasciata polacca e tedesca.

Poco più di un anno fa l’Ecomuseo Casilino ha aderito all’Associazione Liberation Route Italia, organizzazione nazionale della Liberation Route Foundation europea, proponendo di inserire il tratto della Casilina da Centocelle a Porta Maggiore nel lungo itinerario culturale – certificato dal Consiglio d’Europa – che collega Paesi, regioni, luoghi della memoria e storie che segnano la liberazione dell’Europa dall’occupazione nazista. Il nostro obiettivo era quello di inserire i quartieri di Centocelle, Tor Pignattara, Quadraro e Pigneto nel sistema italiano di sentieri della memoria da Nord a Sud che compongono il mosaico della lotta di liberazione e della Resistenza in Italia.

Un traguardo importantissimo, che riconosce il lavoro di ricerca e di valorizzazione portato avanti in questi anni per contribuire alla costruzione di un patrimonio materiale e immateriale della storia e della memoria della lotta di liberazione dal nazifascismo nel nostro territorio. Un atto concreto per aprire le porte dei nostri quartieri a studenti, studiosi e appassionati della Comunità Europea in vista delle celebrazioni dell’80 della liberazione d’Italia.

Dopo la cerimonia d’installazione delle pietre miliari, l’appuntamento è a Villa De Sanctis per un incontro aperto da Stefania Ficacci a cui parteciperanno Mauro Caliste (Presidente del Municipio ), Miguel Gotor (Assessore alla Cultura di Roma Capitale), Katia Geruda (Liberation Route Italia) e Chiara Civitarese (Roma Ars Editour). Saranno ospiti d’onore dell’incontro la Prima Consigliera dell’Ambasciata di Polonia, Katia Kurdziel, e il Vice Capo Ufficio Cultura dell’Ambasciata Tedesca, Fabio Freud.

PROGRAMMA

Ore 09-30-11.00

Installazione dei vettori in via Casilina: angolo via Tor de’ Schiavi e angolo via Capua

Ore 11.30

Incontro con studenti e cittadinanza alla presenza dei promotori del percorso e delle istituzioni locali ed europee

Casa della Cultura di Villa De Sanctis, via Casilina 665

