Via Francesco Bonafede, sul marciapiedi c’è sempre a terra il palo divelto 

Dal 17 giugno 2023 in via Francesco Bonafede, quartiere Alessandrino, la targa toponomastica di marmo con relativa cornice in ferro e palo divelto, è sempre a terra sul marciapiedi .

Ne abbiamo scritto nel precedente articolo pubblicato su Abitare A.

Qui di seguito il link, per che avesse voglia di leggerlo o rileggerlo.

https://abitarearoma.it/via-bonafede-ne-abbiamo-tanta-oltre-la-pazienza/

Immaginate se ci fosse stato .il corpo di un uomo sul marciapiedi.

Un uomo sdraiato, fermo sotto la luce dei lampioni di notte e al sole cocente di giorno..

Ci saremmo domandati, è morto? È ferito? È svenuto?

No, ci saremmo accorti che era soltanto ubriaco.

Al suo fianco una bottiglia di birra vuota. Una fra le tante che avrà bevuto prima di cadere esausto sul marciapiedi, in una notte di estate..

Un uomo di una trentina d’anni. Sulle faccia e sulle mani aveva qualche taglio.

Respirava Era vivo. Si era preso soltanto una sbronza colossale.

Si era ferito cadendo a peso morto. Accanto a lui, cocci di vetro di una bottiglia di birra vuota.

Da parte nostra, avremmo chiamato il 118, e sarebbe arrivata una autoambulanza che lo avrebbe trasportato, in codice verde, all’ospedale.

Ma la targa toponomastica non è un uomo, ma merita attenzione e considerazione, se non altro per rispetto alla personalità da lei rappresentata, e non può quindi rimanere per sempre poggiata sul marciapiedi.

En passant Francesco Bonafede (Padova, 1474 – Padova, 15 febbraio 1558) è stato un botanico e medico italiano)

Ufficio preposto alla manutenzione dei cartelli toponomastici, noi cittadini possiamo solo segnalare e risegnalare.

Ora lo facciamo di nuovo.

Ma non possiamo fare nessun intervento diretto sul palo divelto.

Siamo inermi e dipendiamo dal personale addetto.

Dalla sua celerità o dalla sua lentezza.